Clima, le anomalie di Gennaio in Italia: mese mite, ma il record di 18 anni fa rimane imbattuto. E al Sud ha fatto più caldo 90 anni fa | DATI

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha pubblicato i dati relativi alle anomalie climatiche di Gennaio 2025 in Italia. Con un’anomalia definitiva di +1,76°C rispetto alla media storica del trentennio 1991-2020, è stato un mese decisamente mite in tutt’Italia con scarti importanti rispetto alla norma, ma nessun record. Imbattuti, infatti, i precedenti massimi storici nazionali e delle tre distinte macroaree Nord, Centro e Sud. Il Gennaio più caldo della storia in Italia, infatti, rimane quello del 2007, quindi di 18 anni fa, che si concluse con un’anomalia di +2,01°C.

Per quanto riguarda il Nord Italia, quest’anno l’anomalia è stata di +1,52°C e ci sono stati ben sei mesi di Gennaio più caldi di questo nella storia. Il più caldo in assoluto rimane proprio quello del 2007 con un’anomalia di +2,50°C, quindi un grado centigrado superiore a quest’anno. Al Centro Italia, invece, l’anomalia è stata più elevata: +1,99°C rispetto alla norma, che vale il 4° posto tra i mesi di Gennaio più caldi della storia. In quest’area, il record è più recente: risale al 2018 ed è di +2,16°C rispetto alla norma. Infine, al Sud l’anomalia mensile è stata di +1,92°C, inferiore al record clamoroso del lontano 1936 che è di +1,99°C, ben 89 anni fa.

Clima, tutte le anomalie mensili del 2025

Gennaio +1,76°C

