Clima, il Mediterraneo potrebbe scaldarsi di 5,8°C entro il 2100

L’inizio del 2025 ha segnato un’anomalia rilevante nelle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, confermando il trend di riscaldamento osservato negli ultimi decenni. Le analisi climatiche hanno evidenziato un incremento termico significativo, con anomalie positive che si collocano tra 1 e 3°C al di sopra della media di riferimento 1982-2011. Questo fenomeno risulta particolarmente degno di nota, considerando che febbraio rappresenta tradizionalmente il mese più freddo per le acque mediterranee.

Le misurazioni effettuate il 22 febbraio 2025 hanno mostrato un quadro termico eterogeneo ma coerente con il riscaldamento in atto. Le temperature rilevate nei vari bacini confermano questa tendenza: il Mar Ligure, il Tirreno e il Mar di Sardegna hanno registrato valori compresi tra i 14 e i 15°C, mentre il Basso Tirreno e il Mar Ionio hanno toccato i 16-17°C. Il settore più freddo si conferma l’Adriatico settentrionale, con temperature comprese tra 8 e 11°C, una caratteristica dovuta alla minore inerzia termica di questa porzione del Mediterraneo, alla sua esposizione alle correnti fredde provenienti dai Balcani e all’apporto di acque dolci fredde dai fiumi alpini.

L’anomalia osservata si inserisce in un quadro più ampio di riscaldamento del Mediterraneo, che negli ultimi decenni ha registrato un aumento costante delle temperature superficiali. I dati mostrano un incremento medio di circa 0,035°C all’anno, traducendosi in un riscaldamento cumulativo di 1,3°C tra il 1982 e il 2019. Il bacino orientale si conferma l’area più soggetta a questa tendenza, con un tasso di crescita annuale che si attesta intorno a 0,040°C. Ulteriori analisi dei dati satellitari raccolti nel periodo 1986-2015 indicano un aumento medio di circa 0,4°C per decennio, segno evidente della trasformazione climatica in atto nell’area mediterranea.

Le implicazioni di questo fenomeno sono molteplici e potenzialmente gravi, sia per gli ecosistemi marini sia per le attività umane connesse al mare. L’innalzamento delle temperature espone la biodiversità a rischi significativi, con la possibilità di eventi di mortalità di massa tra le specie più vulnerabili. La struttura e la funzionalità degli ecosistemi marini potrebbero subire alterazioni profonde, con effetti a catena sulla pesca, sull’economia locale e sulla sicurezza alimentare delle comunità costiere. Gli scenari futuri delineano una situazione ancora più critica: le proiezioni indicano un possibile aumento della temperatura superficiale del Mediterraneo fino a 5,8°C entro la fine del secolo, rispetto alla media registrata tra il 1986 e il 2015.

Nonostante il riscaldamento globale rappresenti la principale forza trainante di questa evoluzione, non si possono trascurare i contributi delle oscillazioni naturali del clima, come l’Oscillazione Multidecadale Atlantica (AMO), che possono influenzare in modo significativo le temperature del Mediterraneo su scala temporale più breve. Tali fluttuazioni possono momentaneamente attenuare o amplificare gli effetti del riscaldamento globale, rendendo la variabilità termica ancora più complessa da prevedere. La crescente frequenza di queste anomalie termiche impone un monitoraggio continuo e approfondito per comprendere meglio le dinamiche climatiche in atto e predisporre strategie di mitigazione efficaci per i settori più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico.

