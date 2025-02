Clima, misure più precise per il ticchettio dei cambiamenti

MeteoWeb

La scienza delle misure è al servizio del clima e il suo ruolo è rendere sempre più preciso il ticchettio che scandisce l’avanzare dei cambiamenti, al servizio delle istituzioni che hanno il compito di prendere decisioni: è con questo obiettivo ambizioso che a Matera debutta la nuova sede dell’Istituto Nazionale per la Ricerca in metrologia (Inrim). “In questa sede di Matera intendiamo focalizzarci sui temi più utili per il territorio e iniziare un dialogo con le istituzioni”, ha detto all’ANSA Andrea Merlone, responsabile del settore Termodinamica applicata dell’Inrim, a margine dell’evento su metrologia per la sicurezza e sostenibilità alimentare organizzato dallo stesso istituto. “Per quanto riguarda l’ambiente e il clima, il compito della metrologia è validare gli strumenti utilizzati per rilevare i dati. Regoliamo le loro ‘lancette’ a garanzia della precisione“, ha aggiunto.

“Ho avviato dieci anni fa la ricerca sulla metrologia per il clima. Sappiamo, per esempio, che la nostra conoscenza sull’evoluzione del clima si basa sull’evoluzione della temperatura”, ha detto ancora, e che “radiazione solare, vento, contenuto di umidità e temperatura sono le grandezze principali di cui abbiamo bisogno per capire l’evoluzione del clima”.

Applicare la metrologia alla ricerca sul clima è anche l’occasione per un “dialogo fra gli esperti internazionali e nazionali, fino a livello territoriale e locale“, ha aggiunto l’esperto. Merlone e il suo gruppo di ricerca sono infatti collegati alle commissioni dell’Organizzazione meteorologica internazionale che ha sede a Ginevra. Arpa Basilicata, le università del territorio, gli assessorati e gli istituti di ricerca attivi nella regione sono il punto di riferimento del lavoro che l’Inrim intende affrontare nella sua nuova sede: “proponiamo stazioni di riferimento locali che abbiano una valenza internazionale e garantiscano una qualità tale da lasciare dati utili alle prossime generazioni di climatologi“, ha detto ancora Merlone. Un altro obiettivo, ha proseguito, è “avvicinare la cittadinanza ai temi delle misure per climatologia. Per esempio a partire dalle scuole o con iniziative sul territorio” sul modello del parco realizzato a Torino per far conoscere e comprendere gli strumenti per misurare i parametri relativi al Clima.

