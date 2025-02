Clima: mutamenti nei monsoni influenzano le migrazioni degli insetti parassiti

MeteoWeb

Un recente studio condotto dalla Nanjing Agricultural University e pubblicato su PNAS evidenzia come i mutamenti nei monsoni, legati al cambiamento climatico, stiano influenzando le migrazioni degli insetti parassiti. Questi parassiti, tra cui la falena del riso, utilizzano il vento come mezzo per spostarsi verso aree stagionalmente favorevoli. La falena del riso, ad esempio, dipende dai venti che accompagnano l’avanzata e il ritiro del monsone estivo dell’Asia orientale per migrare tra la valle del fiume Yangtze, in Cina, e altre regioni.

Lo studio ha esaminato le dinamiche della popolazione di falene del riso per un periodo di 24 anni, utilizzando dati provenienti da 31 stazioni di monitoraggio nel Sud/Est della Cina. I ricercatori hanno scoperto che, negli ultimi 12 anni, i venti legati al ritiro del monsone sono stati ritardati, un fenomeno associato al cambiamento climatico. Questo ritardo impedisce alle falene di migrare fuori dalla valle del Yangtze, con potenziali conseguenze sugli ecosistemi sia nelle aree di origine che in quelle di arrivo delle migrazioni. Gli autori avvertono che anche altre specie migratorie potrebbero subire impatti simili, con effetti sulla gestione dei parassiti e sulle funzioni ecologiche globali.

