Clima, nuovo modello di analisi dell’innalzamento del livello del mare

I ricercatori hanno generato il primo modello di analisi di tutti i flussi d’acqua sotto l’intera calotta glaciale antartica, modello che consentirà di formulare proiezioni più accurate sull’innalzamento del livello del mare. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Università di Waterloo e pubblicato su Geophysical Research Letters. I risultati includono le informazioni su numerosi laghi subglaciali che si sviluppano sotto i flussi di ghiaccio sia nell’Antartide orientale che in quella occidentale e su un’ampia rete di canali d’acqua subglaciali che scaricano enormi flussi d’acqua sotto molti grandi ghiacciai.

Il modello sviluppato calcola la velocità con cui scorre l’acqua subglaciale e dove si accumula sotto il ghiaccio. Migliorerà significativamente la capacità della comunità scientifica di prevedere con precisione l’innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico.

“L’innalzamento del livello del mare avrà conseguenze negative per tutti noi – ha affermato la Dottoressa Shivani Ehrenfeucht, ricercatrice post-dottorato e prima autrice dello studio – è importante che le proiezioni dell’innalzamento del livello del mare siano il più accurate possibile, in modo che i decisori politici e le parti interessate possano pianificare e adattarsi mentre noi, come società, ci sforziamo di raggiungere le emissioni zero il più rapidamente possibile”.

