Clima, opportunità di lavoro per meteorologi alla Fondazione CMCC | INFO

MeteoWeb

La Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici offre un’opportunità di lavoro nella posizione di Data Analyst Specialist – Climate Service. “Stiamo cercando fino a 3 Data Analyst Specialist per unirsi alla nostra divisione Regional Models and Geo-Hydrological Impacts (REMHI), con sede a Caserta. Il candidato ideale avrà un background nell’analisi dei dati, utilizzando ampiamente software GIS e Python. Diamo valore alla flessibilità: questa posizione offre opzioni di lavoro da remoto, in particolare per candidati con un elevato livello di competenza professionale”, si legge nell’annuncio pubblicato sul sito della Fondazione CMCC. L’annuncio ha scadenza domani, sabato 1 marzo 2025, motivo per il quale quanti sono interessati dovrebbero affrettarsi.

Cos’è la Fondazione CMCC

La Fondazione CMCC è un centro di ricerca scientifica trasversale sui cambiamenti climatici e le loro interazioni con l’ambiente, la società, il mondo degli affari e i decisori politici. Il lavoro della Fondazione CMCC mira a “stimolare una crescita sostenibile, proteggere l’ambiente e sviluppare strategie per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. L’obiettivo principale del CMCC è condurre una scienza all’avanguardia, formare la prossima generazione di scienziati a livello nazionale e internazionale ed essere un punto di riferimento per la modellazione climatica”.

“Il CMCC persegue la scienza fondamentale e applicata con la massima integrità scientifica, dando priorità alla scienza basata sui dati e fornendo dati, informazioni e risultati di ricerca che possono supportare un dibattito pubblico informato e processi decisionali. Per raggiungere gli obiettivi della ricerca sul clima ai massimi standard internazionali, investiamo nella formazione di tutti i nostri talenti e ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro in cui tutti possano eccellere”, si legge sul sito del CMCC.

Nell’ultimo decennio, “il CMCC ha registrato una crescita straordinaria. Ora stiamo intraprendendo un nuovo capitolo del nostro viaggio che rafforzerà ulteriormente la posizione globale del CMCC nella ricerca sui cambiamenti climatici”.

Ecco i dettagli dell’opportunità di lavoro.

Ruolo

Questo ruolo offre un’entusiasmante opportunità di contribuire a progetti di ricerca e sviluppo all’avanguardia, supportando l’unità di ricerca del servizio climatico che affronta le sfide del cambiamento climatico collegando la ricerca e gli utenti finali. Sfrutta i dati dei modelli meteorologici e climatici, le osservazioni per quantificare i pericoli nei processi di analisi del rischio climatico per settori chiave come energia, infrastrutture e acqua, in collaborazione con altre divisioni dell’istituto ICR. La missione del servizio climatico è quella di fornire supporto personalizzato, collegando dati climatici, potenziali impatti e aree di interesse per facilitare un processo decisionale informato.

Responsabilità

Lo specialista in modellazione climatica regionale e assimilazione dei dati supporterà la divisione Regional Models and Geo-Hydrological Impacts (REMHI), con:

elaborazione e analisi dei dati: gestire e analizzare diversi set di dati, inclusi dati meteorologici, climatici e di osservazione della Terra (EO), utilizzando tecniche e strumenti computazionali avanzati.

gestire e analizzare diversi set di dati, inclusi dati meteorologici, climatici e di osservazione della Terra (EO), utilizzando tecniche e strumenti computazionali avanzati. Innovazione dei servizi climatici: progettare, sviluppare e implementare servizi climatici di nuova generazione integrando tecniche di modellazione avanzate, apprendimento automatico e dati EO. Questi servizi miglioreranno le capacità di valutazione del rischio climatico e supporteranno i processi decisionali in più settori.

progettare, sviluppare e implementare servizi climatici di nuova generazione integrando tecniche di modellazione avanzate, apprendimento automatico e dati EO. Questi servizi miglioreranno le capacità di valutazione del rischio climatico e supporteranno i processi decisionali in più settori. Sviluppo della piattaforma Dataclime: contribuire al miglioramento continuo di Dataclime, espandendone le funzionalità per migliorare l’esperienza utente, l’accessibilità ai dati e le capacità analitiche. Ciò include l’integrazione di nuovi indicatori climatici, il perfezionamento degli strumenti di visualizzazione e la garanzia di un’interazione fluida tra set di dati e stakeholder.

contribuire al miglioramento continuo di Dataclime, espandendone le funzionalità per migliorare l’esperienza utente, l’accessibilità ai dati e le capacità analitiche. Ciò include l’integrazione di nuovi indicatori climatici, il perfezionamento degli strumenti di visualizzazione e la garanzia di un’interazione fluida tra set di dati e stakeholder. Collaborazione interdisciplinare: collaborare a stretto contatto con comunità scientifiche internazionali e interdisciplinari per sviluppare nuove applicazioni basate sui dati che affrontino le sfide del cambiamento climatico.

collaborare a stretto contatto con comunità scientifiche internazionali e interdisciplinari per sviluppare nuove applicazioni basate sui dati che affrontino le sfide del cambiamento climatico. Comunicazione scientifica: preparare relazioni tecniche e scientifiche, contribuire a pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria e presentare i risultati della ricerca a conferenze e workshop.

preparare relazioni tecniche e scientifiche, contribuire a pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria e presentare i risultati della ricerca a conferenze e workshop. Ricerca e sviluppo: impegnarsi in progetti di ricerca collaborativi con università, istituti di ricerca e agenzie governative, guidando l’innovazione nella valutazione del rischio climatico.

Tutti i dettagli su requisiti, competenze aggiuntive, durata, compenso e benefici sul sito della Fondazione CMCC.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.