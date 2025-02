Clima, Presidente COP30: “i piani dei governi sulla riduzione delle emissioni siano ambiziosi”

MeteoWeb

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra presentati dai diversi Paesi devono essere “il più ambiziosi possibile”. Lo ha affermato André Correa do Lago, Presidente della COP30, la 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma a novembre in Brasile. La tabella di marcia “deve essere compatibile” con il limite di 1,5°C di aumento della temperatura media sulla superficie del pianeta rispetto all’era preindustriale, stabilito nel 2015 dall’Accordo di Parigi sul clima, ha affermato il diplomatico in un’intervista.

Ogni paese firmatario dell’Accordo di Parigi stabilisce liberamente i propri impegni, ma deve rivedere i propri obiettivi di riduzione ogni cinque anni. Si prevede che gli obiettivi per il 2035 saranno annunciati entro lunedì 10 febbraio, mentre i principali emettitori di gas serra, come la Cina e l’Unione Europea, devono ancora presentare i loro piani.

Ma per André Correa do Lago, i dati di questi annunci sono meno importanti dell’ambizione dimostrata. “Per alcuni che si trovano in circostanze particolari, come l’Unione Europea con il cambio della Commissione, che potrebbero avere difficoltà a rispondere al calo“, ha affermato. “Ma la cosa più importante è che i Paesi presentino ambizioni NDC (contributi determinati a livello nazionale, obiettivi di riduzione delle emissioni, ndr), come hanno fatto in Brasile o nel Regno Unito”, ha sottolineato.

A novembre, il Brasile ha annunciato l’intenzione di ridurre le emissioni di gas, anche se la misura sarebbe stata più drastica di quanto inizialmente previsto. Considerando il precedente obiettivo di riduzione delle emissioni del 59%, sceso dal 2005 al 2035, il Paese più grande dell’America Latina registrerà una riduzione del 67%.

