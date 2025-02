Clima, riunione plenaria dell’IPCC in Cina: ecco quando

MeteoWeb

Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) si riunirà a Hangzhou, in Cina, dal 24 al 28 febbraio 2025 per concordare le linee generali dei contributi dei tre gruppi di lavoro al Settimo rapporto di Valutazione (AR7) e al Rapporto metodologico sulle tecnologie di rimozione dell’anidride carbonica, la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio. Durante la 62esima sessione plenaria dell’IPCC, ospitata dalla Repubblica Popolare Cinese, il Gruppo esaminerà le bozze dei contributi dei tre gruppi di lavoro al Settimo Rapporto di Valutazione e la bozza della relazione metodologica sulle tecnologie di rimozione dell’anidride carbonica, la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, nonché le rispettive tempistiche e i bilanci per queste relazioni.

Inoltre, i delegati governativi del gruppo di 195 Paesi membri saranno aggiornati sull’ampia bozza di sintesi del rapporto di sintesi AR7. L’agenda della plenaria, che durerà una settimana, include anche il piano di lavoro e il budget dell’IPCC, oltre ad altre questioni.

L’apertura cerimoniale della riunione avrà luogo lunedì 24 febbraio 2025, alle 9.00 ora locale presso l’InterContinental Hangzhou. I delegati ascolteranno il Presidente dell’IPCC Jim Skea, Liu Zhenmin, inviato speciale cinese per il cambiamento climatico, Chen Zhenlin, amministratore dell’Amministrazione meteorologica cinese, un rappresentante della provincia cinese di Zhejiang, il vice segretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale Ko Barrett, il direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente Inger Andersen e il segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Simon Stiell.

Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) è l’organismo delle Nazioni Unite che si occupa di valutare gli aspetti scientifici legati ai cambiamenti climatici. È stato istituito dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) nel 1988 per fornire ai leader politici valutazioni scientifiche periodiche riguardanti il cambiamento climatico, le sue implicazioni e i suoi rischi, nonché per proporre strategie di adattamento e mitigazione. Nello stesso anno l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato l’azione dell’OMM e dell’UNEP nella creazione congiunta dell’IPCC. Ha 195 Stati membri.

