Clima, la siccità estrema coincide con l’instabilità sociale: lo studio

MeteoWeb

Le condizioni climatiche possono incidere sulla situazione politica e sociale di un territorio? Sì, almeno secondo quanto riporta uno studio pubblicato sulla rivista Nature, secondo il quale i periodi di siccità estrema hanno coinciso con gravi momenti di agitazione politica in Cina. I ricercatori hanno esaminato migliaia di anni di dati relativi alle precipitazioni, osservando un legame storico tra stress climatico e caos. La ricerca si è basata sullo studio degli anelli annuali del Juniperus przewalskii, cioè il ginepro di Przewalskii, che cresce sull’altopiano tibetano, situato nel sud-ovest della Cina, che fornisce una panoramica di come lo stress climatico abbia plasmato le società e i cambiamenti di potere nel corso dei millenni.

“Alla luce delle crescenti preoccupazioni per il cambiamento climatico a livello globale, è essenziale comprendere i cambiamenti storici e attuali” in materia di siccità e ciclo dell’acqua, scrivono i ricercatori nello studio. Le variazioni degli isotopi degli anelli annuali sono state utilizzate per comprendere le variazioni delle precipitazioni nel tempo. I ricercatori, molti dei quali appartengono all’Accademia cinese delle scienze, sono così stati in grado di ricostruire gli archivi climatici degli ultimi 3.476 anni.

Tre fasi distinte

Lo studio stima che “l’ascesa e la caduta di diverse dinastie cinesi corrispondono al momento di cambiamenti significativi verso condizioni aride, con tre fasi distinte di diminuzione delle precipitazioni a lungo termine dopo un lungo periodo umido”. Durante la prima fase di siccità (dal 110 al 280), quando il clima divenne arido nel 14 d.C., la carestia e i casi di cannibalismo si moltiplicarono, portando a rivolte diffuse che alla fine portarono al rovesciamento della dinastia Xin (9-23). Questa fase coincise anche con le guerre del periodo dei Tre Regni, che, associate a una carestia generalizzata causata dalla siccità, portarono a un crollo della popolazione cinese (da 60 a 30 milioni di abitanti).

Dopo un secondo periodo (330-770) che copre in particolare le dinastie Sui e Tang, un terzo (950-1300) corrisponde alla dinastia Song e al suo declino.

“Le condizioni umide delle prime fasi di ogni dinastia erano associate a periodi di prosperità, mentre il graduale passaggio all’aridità coincideva sistematicamente con il loro declino e il loro crollo finale”, evidenzia lo studio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.