Clima, Ue: “al lavoro per semplificare la carbon tax”

MeteoWeb

La Commissione europea sta lavorando alla semplificazione del meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere, la cosiddetta carbon tax, come richiesto anche dall’Italia. “È evidente che la complessità e la burocrazia che abbiamo creato a livello europeo così come a livello di Stati membri devono essere affrontate: stiamo esplorando ogni singolo ambito, cosa possiamo fare noi come Commissione o come possiamo incentivare gli Stati membri a fare lo stesso“, ha confermato il Commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, in audizione al Parlamento europeo, menzionando tra le misure al vaglio lo snellimento della direttiva antielusione e la semplificazione del Cbam (Carbon border adjustment mechanism).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.