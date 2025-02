Il Codacons contesta il limite di 100 bus a Roccaraso e chiede misure più restrittive

MeteoWeb

La decisione di fissare a 100 i bus che potranno raggiungere da domani la località di Roccaraso (Aq) non convince il Codacons, che chiede di ridurre i limiti per tutelare l’area dell’Alto Sangro. “Le scene vergognose dello scorso weekend non devono ripetersi, ed in tal senso la fissazione di un limite di 100 pullman a Roccaraso non appare proporzionata – spiega il presidente Carlo Rienzi – La zona non dispone infatti di adeguate aree di sosta per i pullman, e il rischio è che l’arrivo di bus strapieni di turisti, congiuntamente all’accesso di chi raggiunge l’area con mezzi privati, possa mandare di nuovo in tilt la viabilità locale e sovraffollare la zona, replicando quanto avvenuto nei giorni scorsi”.

“Se questo weekend si ripresenteranno situazioni come quelle della scorsa settimana, con strade paralizzate, traffico impazzito, impianti sovraffollati e tonnellate di rifiuti abbandonati senza alcun controllo, siamo pronti a denunciare enti e istituzionali locali per i danni arrecati ai residenti e al territorio, che andrebbe protetto con misure più incisive”, conclude Rienzi.

