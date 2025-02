Colangiocarcinoma, ancora troppe diagnosi in fase avanzata: la conferenza virtuale

MeteoWeb

Il colangiocarcinoma è un tumore delle vie biliari. Nonostante abbia fatto registrare negli ultimi anni un costante incremento delle diagnosi, è ancora poco conosciuto. I sintomi sono spesso non specifici e la maggioranza dei casi è individuata in fase avanzata. Per offrire la migliore assistenza al paziente, è necessario che il percorso di cura sia garantito da un team multidisciplinare. APIC (Associazione Pazienti Italiani Colangiocarcinoma), a pochi giorni dalla Giornata Mondiale dedicata alla patologia (World Cholangiocarcinoma Day) che si celebra il 20 febbraio, promuove iniziative per incrementare il numero di diagnosi precoci e sostenere la ricerca su questa neoplasia.

I progetti di APIC saranno presentati lunedì 17 febbraio alle 11.30 in una conferenza stampa on line con gli interventi, tra gli altri, di Paolo Leonardi (Presidente APIC), Lorenza Rimassa (Professore Associato di Oncologia Medica all’Humanitas University e IRCCS Humanitas Research Hospital di Rozzano, Milano), Felice Giuliante (Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Epato-Biliare alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore) e Giovanni Brandi (Fondatore di APIC).

