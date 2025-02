Collisione mortale nei cieli di Washington: mistero sulle altitudini dei velivoli

MeteoWeb

L’incidente aereo più mortale degli ultimi 25 anni negli Stati Uniti ha scosso l’intera nazione. Mercoledì notte, nei pressi dell’aeroporto nazionale Ronald Reagan, un jet di linea dell’American Airlines in fase di atterraggio si è scontrato con un elicottero militare dell’esercito americano, causando la morte di tutte le 67 persone a bordo dei 2 velivoli.

Le prime indagini: discrepanze nei dati di altitudine

Le informazioni preliminari rilasciate dal National Transportation Safety Board (NTSB) indicano che ci sono discrepanze nei dati relativi all’altitudine dei 2 velivoli al momento della collisione. Secondo il registratore di volo del jet, l’aereo si trovava a 325 piedi (99 metri), con un margine di errore di ± 25 piedi (7,6 metri). I dati della torre di controllo indicano che l’elicottero Black Hawk si trovava a 200 piedi (61 metri).

Questa discrepanza di circa 100 piedi (30 metri) necessita di ulteriori analisi. Gli investigatori stanno cercando di recuperare i dati dalla scatola nera dell’elicottero, danneggiata dall’acqua dopo lo schianto nel fiume Potomac, per chiarire l’esatta posizione dei velivoli prima dell’impatto.

Tentativo di manovra evasiva?

Un secondo prima della collisione, il registratore del jet ha rilevato una variazione nell’angolo di inclinazione dell’aereo, ma non è chiaro se i piloti abbiano tentato una manovra evasiva. Il capo investigatore del NTSB, Brice Banning, ha dichiarato che la cabina di pilotaggio ha registrato una reazione verbale dell’equipaggio, seguita dall’aumento dell’inclinazione dell’aereo e dal suono dell’impatto un secondo dopo.

L’elicottero, che trasportava 3 militari, stava effettuando una missione di addestramento nelle congestionate rotte aeree di Washington, un’area spesso attraversata da voli civili e militari. Le regole di volo stabilivano per l’elicottero un’altitudine massima consentita di 200 piedi (61 metri), sollevando interrogativi sulla sua esatta posizione al momento della collisione.

Il contesto dell’incidente e le conseguenze

L’aereo American Airlines, partito da Wichita, Kansas, stava eseguendo la procedura di atterraggio quando l’elicottero sarebbe entrato nella sua traiettoria. Tutti i 64 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo del jet, insieme ai 3 militari a bordo dell’elicottero, hanno perso la vita nell’incidente.

Le operazioni di recupero si stanno rivelando complesse. Il fiume Potomac è stato teatro di intense attività, con squadre di sommozzatori e unità di soccorso impegnate a estrarre resti umani dai rottami. Al momento sono stati recuperati i corpi di 42 vittime, di cui 38 già identificate.

Sicurezza aerea sotto esame

L’incidente ha riportato alla ribalta la questione della sicurezza aerea, soprattutto in aree di spazio aereo congestionato come quella intorno a Washington. Todd Inman, membro del NTSB, ha espresso frustrazione per la mancata adozione di centinaia di raccomandazioni di sicurezza avanzate dall’ente nel corso degli anni.

“Dobbiamo imparare da questa tragedia per migliorare la sicurezza. Se si adottassero le raccomandazioni del NTSB, si salverebbero vite umane“, ha dichiarato Inman, che ha trascorso ore con le famiglie delle vittime, descrivendo il loro dolore come “immenso“.

L’incidente arriva in un momento di crescente pressione sulla Federal Aviation Administration (FAA), già sotto accusa per la carenza di controllori di volo e per le condizioni lavorative sempre più difficili. Il sovraccarico del traffico aereo nell’area di Washington solleva interrogativi sulla gestione del traffico e sulle procedure di coordinamento tra aviazione civile e militare.

Prossimi passi dell’indagine

L’NTSB prevede di rilasciare un rapporto preliminare entro 30 giorni, mentre l’indagine completa potrebbe richiedere oltre un anno. Gli esperti stanno esaminando sia il comportamento del pilota militare che il ruolo del controllo del traffico aereo per determinare le cause della tragedia e individuare eventuali responsabilità.

