Come sta Papa Francesco? Cosa è emerso dall’ultima tac

Papa Francesco, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, viene curato per una polmonite bilaterale evidenziata dopo l’ultima tac. L’infezione respiratoria riguarda entrambi i polmoni, come ha evidenziato il bollettino diffuso nel tardo pomeriggio del 18 febbraio. La polmonite bilaterale si inserisce in un quadro clinico reso più complesso dall’infezione polimicrobica che già richiede l’utilizzo di terapia cortisonica antibiotica. Le infezioni polimicrobiche delle vie respiratorie, che possono essere provocate da diversi agenti patogeni e virus nonché essere associate a polmoniti, vengono trattate con cortisone e antibiotici, come nel caso del Pontefice.

