Come sta Papa Francesco? Le ultime sulla salute del Pontefice

Dalla Sala stampa vaticana arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli per una bronchite. “Il Santo Padre a seguito dell’acuirsi della bronchite di questi giorni ha effettuato gli accertamenti specialistici ed ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera. I primi esami effettuati dimostrano una infezione delle vie respiratorie. Le condizioni cliniche sono discrete; presenta lieve alterazione febbrile“, riferisce una nota. Francesco non ha perso la sua positività: “il Papa è sereno, è di umore buono, ha anche letto qualche giornale”, ha riferito il portavoce Matteo Bruni.

Al termine delle udienze, questa mattina, il Pontefice “si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”, veniva spiegato. Si suppone che il ricovero possa durare qualche giorno, secondo quanto trapela dal Vaticano.

È ormai da qualche giorno che il Papa combatte con la bronchite. Mercoledì ha dovuto rinunciare alla lettura della catechesi durante l’udienza generale, augurandosi di “poterlo fare la prossima volta“. Anche il mercoledì precedente Papa Francesco aveva affidato la lettura della catechesi a un collaboratore e domenica in piazza San Pietro per il Giubileo delle Forze Armate aveva interrotto la lettura dell’omelia affidandola al maestro delle celebrazioni pontificie.

La bronchite non dà tregua al Papa da quando è tornato dal viaggio in Corsica. I problemi respiratori del Pontefice 88enne si sono ripetuti con frequenza da quando il 29 marzo 2023 si è sentito male dopo un’udienza generale ed è stato ricoverato d’urgenza al Gemelli. Lo stesso Pontefice aveva spiegato che si era trattato di una “polmonite acuta e forte nella parte bassa dei polmoni”. Un altro ricovero risale al 4 luglio 2021 per una occlusione intestinale. Il terzo ricovero un paio di mesi dopo la polmonite – il 7 giugno 2023 – per un’altra operazione all’intestino.

