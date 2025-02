Il concerto di solidarietà a Valencia per le vittime dell’alluvione | FOTO

MeteoWeb

E’ andato in scena un concerto straordinario e solidale a Valencia, in Spagna, per raccogliere fondi a favore delle società musicali e delle persone colpite dalla devastante alluvione del 29 ottobre. L’evento, che ha riunito diverse orchestre locali, è stato un momento di grande emozione e solidarietà per una provincia profondamente segnata dalla tragedia, che ha causato tante vittime e ingenti danni economici. Il concerto si è tenuto presso una delle principali sale da concerto di Valencia. La serata ha visto la partecipazione di due soliste di fama internazionale.

L’alluvione del 29 ottobre 2024 è stata una delle peggiori calamità naturali a Valencia negli ultimi decenni. Con un bilancio di 224 morti, tre dispersi nella provincia e otto in altre parti della Spagna, la tragedia ha lasciato segni profondi nella popolazione e nell’infrastruttura della regione. Le autorità locali e nazionali continuano a lavorare per il recupero delle zone colpite, mentre iniziative solidali come il concerto contribuiscono a mantenere viva la speranza e il sostegno per le vittime. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Ezio Cairoli.

