Le ultime sulle condizioni del Papa: il comunicato e le parole della cugina

MeteoWeb

“Le condizioni cliniche del Santo Padre sono in lieve miglioramento. È apiretico ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. Questa mattina ha ricevuto l’Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative”. Lo fa sapere il Vaticano aggiornando sulle condizioni di salute del Papa dal Gemelli. “Ho aumentato le preghiere, ma sono fiduciosa che finirà tutto bene”, il Papa “reagisce alle cure e oggi è già migliorato, adesso però deve curarsi”. A parlare con l’Adnkronos è Carla Rabezzana, la cugina ultranovantenne astigiana di Papa Francesco che lei chiama affettuosamente Giorgio. “Dov’è adesso è ben curato, è tranquillo – aggiunge – e spero che lo tengano un bel po’ così che non faccia altre imprudenze. A lui non piace stare solo, ama stare tra la gente ma ora deve riguardarsi, non deve tornare a prendere freddo, meglio che per un po’ stia dov’è ora, dove lo curano bene”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.