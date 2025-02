La conferenza annuale SISC: l’innovazione nella ricerca sul clima

MeteoWeb

“SISC2025: Innovation in climate research for societal transformation” è il titolo della 13ª Conferenza annuale SISC, che si terrà dal 22 al 24 ottobre 2025 a Salerno, presso la sede del Comune di Salerno. La Conferenza mira a mettere in contatto scienziati, ricercatori, economisti, professionisti, leader aziendali e decisori politici di spicco, le cui attività sono focalizzate su diversi aspetti del cambiamento climatico, sui suoi impatti e sulle relative politiche.

La conferenza è un’importante piattaforma interdisciplinare per la presentazione di nuovi progressi e risultati di ricerca nei campi della scienza e della gestione dei cambiamenti climatici.

Sono aperte le call for abstracts e per le sessioni tematiche e gli argomenti di interesse includono:

All’incrocio tra Big Data, HPC e AI per la scienza del clima

Gestione del rischio, adattamento e trasformazioni sociali ed economiche

Cambiamenti nelle medie e negli estremi: tendenze e dinamiche a più scale

Impatti legati al clima sui sistemi naturali e umani nei paesaggi

Tecnologie di mitigazione per obiettivi climatici ambiziosi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.