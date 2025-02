Il convegno sulle comunità urbane sostenibili: l’evento organizzato da ENEA

MeteoWeb

Il 26 e 27 febbraio 2025 si terrà a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in Piazzale Aldo Moro n. 7, la conferenza internazionale “Research Alliances for Climate-Neutral, Sustainable and Equitable Urban Communities”. L’evento è organizzato dall’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IMAA), dall’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (ENEA) e dalla Urban Europe Research Alliance (UERA).

Un evento per affrontare le sfide globali

“In un’epoca segnata dai cambiamenti climatici, dalle disuguaglianze sociali e dalle trasformazioni urbane, l’innovazione e la collaborazione sono più essenziali che mai. Queste sfide richiedono soluzioni tecnologiche avanzate e approcci multidisciplinari per creare comunità sostenibili ed eque. Il carattere globale di questi problemi impone strategie integrate che considerino le dimensioni economiche, ambientali e sociali”, si legge.

Un’opportunità per il confronto interdisciplinare

La conferenza riunirà esperti provenienti dal mondo accademico, dalle istituzioni governative, dall’industria e dalla società civile per favorire lo scambio di conoscenze e promuovere soluzioni concrete. Attraverso workshop, panel e presentazioni di casi studio, i partecipanti analizzeranno modelli di sostenibilità di successo, esploreranno le nuove tecnologie emergenti e individueranno opportunità per ampliare soluzioni locali su scala più ampia.

Temi principali della conferenza

Tra i temi affrontati durante l’evento vi saranno:

Economia circolare: strategie per la riduzione degli sprechi e il riutilizzo delle risorse;

Agricoltura rigenerativa: pratiche innovative per un’agricoltura sostenibile;

Città intelligenti (smart cities): soluzioni digitali per migliorare la qualità della vita urbana;

Integrazione delle energie rinnovabili: modelli di transizione energetica sostenibile.

L’evento offrirà spunti pratici per ispirare nuove ricerche e partenariati strategici a livello europeo e internazionale.

