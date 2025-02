Il convegno finale sul recupero e la valorizzazione della razza Ciuta

MeteoWeb

UNIMONT, polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, segnala il Convegno finale del Progetto Val3ciuta, che si terrà giovedì 20 febbraio 2025 presso la sede di ARA Lombardia a Sondrio. Il progetto Val3ciuta, cofinanziato dal FEASR | Operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo di innovazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, ha coinvolto aziende agricole della Valtellina impegnate da anni nella tutela del territorio alpino e della fauna in via d’estinzione, con particolare attenzione al recupero di razze autoctone locali. Le aziende partecipanti operano nella filiera dell’allevamento, produzione e trasformazione di prodotti della razza Ciuta.

Fanno parte del progetto tre aziende situate in provincia di Sondrio e l’Università degli Studi di Milano, con i Dipartimenti di Medicina Veterinaria e Scienze Animali (DIVAS) e di Scienze Agrarie e Ambientali (DISAA). Il Convegno finale del progetto si terrà giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 9:00, presso la sede territoriale di ARA Lombardia in Via Bormio, 26 – 23100 Sondrio (SO).

