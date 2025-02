COP16, dalla presidenza colombiana un nuovo compromesso sulla finanza

MeteoWeb

La presidenza colombiana della COP16 sulla biodiversità ha presentato un testo di compromesso ai Paesi di tutto il mondo, che martedì 25 febbraio si incontreranno a Roma per cercare di concordare il finanziamento per la conservazione della natura, quattro mesi dopo il fallimento di Cali. All’inizio di novembre, questa importante conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente si è conclusa senza un consenso sui mezzi per finanziare meglio l’arresto della distruzione della natura entro il 2030, un obiettivo che l’umanità si era prefissata nel 2022 con l’accordo di Kungming-Montréal.

A Cali, l’ultimo testo sul tavolo prevedeva la creazione, fortemente richiesta dai Paesi in via di sviluppo, di un nuovo fondo destinato a distribuire loro denaro pubblico dalle grandi potenze. Ma questi ultimi vi sono radicalmente ostili, vedendovi una frammentazione degli aiuti allo sviluppo, già indeboliti dalle crisi di bilancio e dal ritiro degli Stati Uniti in questo settore.

La nuova proposta colombiana

Oggi la presidenza colombiana ha pubblicato un testo che “cerca di muoversi tra le linee rosse” dei 196 Paesi firmatari della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), secondo Aleksander Rankovic, del think tank Common Initiative. Il nuovo testo propone una riforma dei flussi finanziari entro il 2030 per salvaguardare la natura. Entro il 2030 dovranno raggiungere i 200 miliardi all’anno, di cui 30 miliardi provenienti dai paesi ricchi. “Questo testo non ci consente ancora di rispondere alla domanda ‘dove trovare i miliardi’, ma organizza il lavoro multilaterale per ottenere la risposta entro il 2030“, riassume Aleksandar Rankovic.

Il documento prevede quindi di “migliorare le prestazioni” del Fondo globale per l’ambiente (GEF) e, sotto la sua autorità, del Fondo quadro globale per la biodiversità (GBFF), una soluzione temporanea adottata nel 2022 e dotata di una dotazione modesta (400 milioni di dollari). Ma il testo prevede anche la possibilità di “designare o istituire uno strumento globale, o una serie di strumenti“, per finanziare la protezione della natura.

Il testo stabilisce l’obiettivo che “almeno uno” strumento finanziario venga alla fine posto sotto l’autorità della CBD, una richiesta importante dei Paesi in via di sviluppo che chiedono maggiore equità e trasparenza nell’accesso ai finanziamenti.

