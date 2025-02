Spazio, il coronagrafo della NOAA cattura la Luna nuova in una veste inedita

MeteoWeb

Le lune nuove dovrebbero essere nere e invisibili ma il coronografo CCOR-1 della NOAA l’ha appena vista chiara come il giorno. In questo video di 3 ore registrato il 28 febbraio, la Luna nuova si avvicina al Sole con il suo terreno scuro illuminato al 100% dall’earthshine, fenomeno noto anche come bagliore cinereo della Luna, ossia la fioca illuminazione della porzione altrimenti non illuminata della Luna da parte della luce solare riflessa dalla superficie terrestre e dalle nuvole.

I coronografi sono strumenti che bloccano il Sole per creare un’eclissi artificiale. I meteorologi spaziali li usano per monitorare il Sole per le espulsioni di massa coronale (CME) che potrebbero dirigersi verso la Terra. I coronografi possono anche mostrare corpi celesti vicini al Sole come pianeti e comete che altrimenti si perderebbero nel riverbero.

CCOR-1 è un nuovo coronografo appena attivato a bordo del satellite meteorologico GOES-19 della NOAA. È unico: il primo coronografo a volare in orbita geostazionaria. Ciò lo colloca in profondità all’interno dell’orbita della Luna e gli conferisce una vista della Luna non disponibile ai precedenti coronografi come quelli su SOHO.

Nel video, la Luna sembra essere piena. Ciò è dovuto interamente alla luce solare riflessa dalla Terra. Si può vedere che la luce cinerea non è costante. Durante il video, l’alba sull’emisfero occidentale aumenta dinamicamente la luce cinerea così tanto che alcune immagini sono sature.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.