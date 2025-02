Scoperta macabra: un corpo senza vita individuato nelle acque del Lago di Como

MeteoWeb

Il cadavere di una persona è stato individuato questo pomeriggio a Lecco, nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como. Il corpo si trova ad alcuni metri di profondità ed è stato visto da un uomo che era andato sulla piattaforma galleggiante che si trova vicino alla riva in località Malpensata, una zona molto frequentata per passeggiare sul lungolago e da sportivi che si allenano o appassionati di corsa e ciclismo. E’ stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute unità di soccorso, Vigili del fuoco e polizia. Impossibile recuperare il cadavere dalla superficie. Sono stati così mobilitati i sommozzatori del comando di Torino. La zona è stata transennata in attesa delle operazioni, necessariamente prolungate. Nel recente passato, poco più di un anno fa, proprio alla piattaforma galleggiante era annegato un ragazzino dopo essersi tuffato.

