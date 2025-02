Correzione dell’orbita della ISS: preparativi per 2 missioni Soyuz

MeteoWeb

Oggi, 1° febbraio 2025, alle 11:58 ora di Mosca, i motori della navetta “Progress MS-28” agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono stati attivati per una correzione dell’orbita. Il sistema di propulsione ha operato per 1227,2 secondi, producendo un impulso di 1,82 m/s. Grazie a questa manovra, l’orbita della Stazione è stata modificata, con un incremento di 3,2 km in altezza, portandola a una quota media di 417,23 km sopra la superficie terrestre.

Questo intervento fa parte dei preparativi per l’atterraggio della missione “Soyuz MS-26” e per il successivo lancio della “Soyuz MS-27”, che sono 2 eventi cruciali nell’ambito delle operazioni di trasporto e manutenzione della ISS. La correzione dell’orbita è essenziale per garantire il corretto allineamento della Stazione con i veicoli di attracco e per mantenere la sua stabilità durante le missioni future.

