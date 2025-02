Tsunami e inverno da impatto: cosa succederebbe se l’asteroide Bennu colpisse la Terra

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha analizzato l’impatto potenziale dell’asteroide Bennu sulla Terra, ipotizzando gli effetti climatici e ambientali che potrebbero derivarne. Sebbene la probabilità di una collisione sia bassa, pari a circa lo 0,037% nel settembre del 2182, le conseguenze di un tale evento potrebbero essere globalmente devastanti.

Asteroide Bennu, l’ipotesi impatto

Bennu è un asteroide di medie dimensioni, con un diametro di circa 500 metri, significativamente più piccolo rispetto al corpo celeste di 10 km che colpì la Terra 66 milioni di anni fa, causando l’estinzione dei dinosauri. Tuttavia, anche un impatto con un asteroide di questa portata potrebbe generare sconvolgimenti su scala planetaria.

Secondo il team di ricerca, una collisione di Bennu provocherebbe un’esplosione equivalente a centinaia di megatoni di TNT, generando un cratere di enormi dimensioni e rilasciando nell’atmosfera tra 100 e 400 milioni di tonnellate di polveri e gas. Questo materiale, sollevato nell’aria, potrebbe causare alterazioni climatiche significative, con effetti che potrebbero protrarsi per diversi anni.

Un “inverno da impatto”

Gli scenari simulati dai ricercatori mostrano che la dispersione delle polveri nell’atmosfera potrebbe generare un drastico calo delle temperature globali, con una riduzione media fino a 4°C. Questa condizione, nota come “inverno da impatto“, sarebbe accompagnata da una riduzione delle precipitazioni fino al 15% e un calo della fotosintesi del 20-30%, minacciando la sicurezza alimentare a livello globale.

Se l’asteroide colpisse l’oceano, si innescherebbero tsunami giganteschi, mentre la grande quantità di vapore acqueo rilasciata potrebbe danneggiare lo strato di ozono fino a una riduzione del 32%, aumentando l’esposizione alle radiazioni ultraviolette.

Le conseguenze per l’ecosistema marino

Un effetto inaspettato dello studio riguarda la reazione del plancton oceanico. Contrariamente alle aspettative, l’aumento delle concentrazioni di ferro trasportate dall’asteroide potrebbe favorire la crescita di diatomee, alghe microscopiche che proliferano in ambienti ricchi di ferro. Questa fioritura massiccia potrebbe avere un duplice effetto: da un lato, offrirebbe una temporanea fonte di nutrimento per gli organismi marini, dall’altro, altererebbe l’equilibrio degli ecosistemi acquatici, riducendo la biodiversità.

L’asteroide Bennu e il monitoraggio

Gli scienziati sottolineano che gli impatti di asteroidi sono fenomeni inevitabili nel lungo periodo, sebbene il fattore tempo e la dimensione dell’oggetto in arrivo siano variabili critiche. Eventi di questo tipo si verificano mediamente ogni 100.000-200.000 anni e potrebbero aver influenzato anche l’evoluzione umana nel passato.

Comprendere gli effetti di tali impatti aiuta a prepararsi a possibili scenari futuri e a sviluppare strategie di mitigazione, come sistemi di deviazione degli asteroidi. La NASA, attraverso missioni come OSIRIS-REx, sta già studiando Bennu per raccogliere dati utili alla difesa planetaria.

In conclusione, sebbene la probabilità di un impatto con Bennu sia minima, le sue potenziali conseguenze evidenziano l’importanza di un monitoraggio costante degli oggetti near-Earth e della ricerca di soluzioni per prevenire eventuali catastrofi.

