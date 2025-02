Il Cratere Savonoski, un enigma geologico affascina e confonde gli scienziati

MeteoWeb

Nel cuore del Parco Nazionale di Katmai, in Alaska, si cela un enigma geologico che da decenni affascina e confonde gli scienziati: il Cratere Savonoski. Questo perfetto cerchio nella terra, con un diametro di circa 500 metri e una profondità di 110 metri, rimane un mistero irrisolto, privo di evidenze definitive che ne possano chiarire l’origine.

Un cratere senza spiegazione

Dalla sua scoperta, il Cratere Savonoski ha suscitato numerose ipotesi scientifiche. La sua forma e profondità hanno portato gli esperti a confrontarlo con i crateri da impatto meteorico, che presentano generalmente un profilo simile. Tuttavia, gli studi condotti tra gli anni ’60 e ’70 non hanno trovato alcuna traccia di materiale meteoritico o rocce sottoposte a shock da impatto, elementi che sarebbero stati essenziali per confermare questa teoria. Inoltre, non sono stati individuati frammenti rocciosi circostanti che indicherebbero una dispersione di detriti generata da un impatto violento.

L’ipotesi vulcanica, un maar senza prove

Un’altra possibile spiegazione riguarda l’origine vulcanica del cratere. I maar sono depressioni circolari che si formano quando il magma risale dalla crosta terrestre e incontra una falda acquifera, generando esplosioni di vapore che scavano grandi cavità nel terreno. Un esempio ben documentato è il maar orientale di Ukinrek, in Alaska, formatosi nel 1977 durante un’eruzione durata appena 10 giorni e successivamente riempitosi d’acqua. Tuttavia, il Cratere Savonoski non mostra alcuna connessione con formazioni vulcaniche nelle vicinanze, e le indagini geologiche non hanno rivelato la presenza di una camera magmatica sottostante.

L’effetto della glaciazione

Uno dei motivi per cui il mistero del cratere persiste potrebbe risiedere nelle intense glaciazioni che hanno interessato la regione. Tra 23.000 e 14.700 anni fa, il Sud/Ovest dell’Alaska era coperto da una coltre di ghiaccio che potrebbe aver cancellato molte delle tracce distintive della formazione del cratere. Se fosse stato generato da un impatto meteorico o da un’esplosione vulcanica, il ghiaccio avrebbe rimosso i detriti e le prove superficiali che avrebbero permesso di identificarne l’origine con certezza.

Un affascinante interrogativo geologico

Nonostante le ricerche passate, la vera natura del Cratere Savonoski rimane un enigma. Gli scienziati concordano sul fatto che solo uno studio più approfondito, possibilmente attraverso perforazioni nel cuore del cratere, potrebbe rivelare indizi nascosti sotto la superficie. Fino ad allora, questa misteriosa cavità continuerà a essere un affascinante interrogativo geologico, una sfida aperta per gli studiosi e un’attrazione per gli appassionati di misteri naturali.

