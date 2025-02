Criptovalute, colossale attacco hacker: in scena uno dei più grandi furti online di tutti i tempi

MeteoWeb

La piattaforma di scambio di criptovalute Bybit è rimasta vittima di un sofisticato hack che ha sottratto circa 1,5 miliardi di dollari di valuta digitale, segnando uno dei più grandi furti online di tutti i tempi. Bybit ha dichiarato che un trasferimento di routine tra portafogli digitali di Ethereum, una delle Criptovalute più popolari, è stato “manipolato” da un aggressore, che ha trasferito la criptovaluta a un indirizzo non identificato. La società ha cercato di rassicurare i clienti che le Criptovalute in loro possesso sono al sicuro. La società ha aggiunto che la notizia dell’hack ha portato a un’impennata delle richieste di prelievo e che potrebbero esserci dei ritardi nella loro elaborazione. Ben Zhou, amministratore delegato di Bybit, ha dichiarato sui social media che la sua società rimarrà solvibile anche se le Criptovalute violate non verranno recuperate.

“Siamo in grado di coprire le perdite”, ha dichiarato. Il furto di Criptovalute è una delle tattiche preferite dagli hacker. Gli hacker di Stato della Corea del Nord, in particolare, sono stati collegati a diversi furti di Criptovalute di alto valore negli ultimi anni. A dicembre, l’FBI, il Dipartimento della Difesa e l’Agenzia di polizia nazionale del Giappone hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che incolpava gli hacker nordcoreani del furto di 308 milioni di dollari da una società giapponese di Criptovalute.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.