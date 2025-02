Crisi climatica, adattamento e mitigazione: 60 esperti e scienziati presentano documento con azioni urgenti

MeteoWeb

“L’Italia si trova di fronte a una crisi climatica senza precedenti, con eventi estremi sempre più frequenti e devastanti per la salute pubblica, l’ambiente e l’economia“. Per affrontare questa emergenza, il gruppo Minds for One Health, con il supporto di ISDE Italia – Associazione Medici per l’Ambiente, ha redatto un documento che “individua le azioni necessarie per rispondere in modo efficace e tempestivo alla crisi climatica nel nostro Paese, salvaguardando in primis la salute e la sicurezza dei cittadini“, viene spiegato in una nota.

Il documento, intitolato “Adattamento e Mitigazione: Azioni urgenti per far fronte agli eventi estremi da crisi climatica”, è stato inviato a tutte le Istituzioni politiche e scientifiche nazionali, sollecitando un’azione immediata e concreta.

Un piano d’azione per la resilienza climatica

Il documento evidenzia come l’Italia, “situata in un’area particolarmente vulnerabile, stia già subendo gli effetti dell’intensificazione di ondate di calore, siccità, alluvioni e incendi“. Per questo, Minds for One Health e ISDE propongono un approccio integrato che unisce adattamento e mitigazione, attraverso misure concrete quali:

Attuazione immediata di un Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) efficace e basato su evidenze scientifiche;

efficace e basato su evidenze scientifiche; Riduzione del consumo di suolo e messa in sicurezza delle aree a rischio;

e messa in sicurezza delle aree a rischio; Decarbonizzazione accelerata , con riduzione della domanda energetica e potenziamento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili rispettando ambiente, territorio e paesaggio;

, con riduzione della domanda energetica e potenziamento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili rispettando ambiente, territorio e paesaggio; Sensibilizzazione e formazione della popolazione , con materiali informativi e percorsi educativi per affrontare gli eventi estremi;

, con materiali informativi e percorsi educativi per affrontare gli eventi estremi; Rafforzamento della protezione civile preventiva, ispirandosi alle migliori pratiche internazionali nella gestione del rischio.

Maria Grazia Petronio, vicepresidente di ISDE Italia e coordinatrice di Minds for One Health, sottolinea l’urgenza dell’intervento: “Non possiamo più limitarci a rispondere alle emergenze. Dobbiamo costruire un sistema resiliente, in grado di prevenire e ridurre gli impatti degli eventi estremi sulla salute e la sicurezza delle persone e sul territorio. Il nostro documento offre una guida chiara per le istituzioni: il tempo per agire è ora.”

L’invio di questo documento rappresenta un appello affinché le strategie di adattamento e mitigazione diventino una priorità nelle politiche pubbliche nazionali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.