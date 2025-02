Crollo in miniera d’oro in Kenya, 12 lavoratori intrappolati

MeteoWeb

Diverse persone sono rimaste intrappolate dopo il crollo parziale di una miniera d’oro nel Kenya occidentale. “Secondo le informazioni in nostro possesso, al momento del crollo c’erano circa 20 minatori, ma 8 sono stati tratti in salvo“, ha dichiarato Daniel Makumbu, comandante della polizia della contea di Kakamega. “L’operazione di ricerca e salvataggio è in corso e stiamo esortando la folla a stare lontana per facilitare il lavoro ed evitare di mettersi in pericolo perché l’area è molto fragile“.

Il Kenya ha un settore minerario più ridotto rispetto ai suoi vicini, ma nonostante la sua rapida crescita negli ultimi anni, gran parte dell’attività non è regolamentata

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.