Crolla ponte in Corea del Sud: morti e feriti | VIDEO

Un ponte è crollato in un cantiere autostradale a Cheonan, in Corea del Sud. L’incidente, che ha provocato 3 morti e 5 feriti, è avvenuto intorno alle 09:50 ora locale (01:50 ora italiana) durante i lavori di costruzione di un tratto dell’autostrada Seul-Sejong. Cinque travi d’acciaio che reggevano il ponte hanno ceduto una dopo l’altra mentre gli operai stavano usando una gru per spostarle tra i piloni, travolgendo 8 lavoratori. Yonhap riporta che l’Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco ha dichiarato di aver emesso un ordine di mobilitazione per le operazioni di soccorso. Anche il presidente ad interim Choi Sang-mok ha dato istruzioni per dispiegare tutte le risorse e il personale disponibili contro l’emergenza.

