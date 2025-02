Dal MUR oltre 1,3 milioni per l’Istituto Nazionale di Astrofisica

MeteoWeb

Il ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato le graduatorie di assegnazione del Fondo Italiano per la Scienza – FIS 2. Per finanziare i progetti di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica il finanziamento previsto è di 1.325.273,40 euro. I fondi sono stati distribuiti al macrosettore ‘physical sciences and engineering’. Il Fondo è pensato per ricercatori emergenti ed esperti sui principali ambiti di ricerca: dall’ingegneria alle scienze della vita. Nasce sul modello dell’European Research Council (ERC), il prestigioso programma comunitario dedicato alla ricerca di base valutando i ricercatori per l’eccellenza della loro attività. A livello nazionale, lo stanziamento totale è di 338 milioni di euro. Le proposte, giunte da 136 istituzioni del mondo accademico, sono state 2.289. Il Ministero ha già previsto, per il biennio 2024-2025, la terza edizione del bando FIS con una dotazione di 475 milioni, rafforzando così l’impegno a favore della ricerca di base.

