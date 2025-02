Dazi USA sui metalli: la risposta dei prezzi e l’impatto sull’industria globale

MeteoWeb

I prezzi dei metalli industriali negli Stati Uniti hanno continuato a salire martedì, riflettendo l’impatto dei dazi del 25% su acciaio e alluminio imposti dal presidente Donald Trump, mentre l’industria fatica a reperire materiali nazionali a sufficienza. L’obiettivo dichiarato delle nuove tariffe è sostenere i produttori statunitensi, ma riaprire impianti chiusi e costruirne di nuovi per compensare le importazioni richiederà tempo. Nel frattempo, i trader stanno aumentando i prezzi dei metalli statunitensi per adeguarli ai costi che le industrie, come le case automobilistiche, dovranno sostenere per l’acquisto di metalli esteri quando le misure entreranno in vigore il 12 marzo.

L’alluminio sarà il più colpito, essendo utilizzato nei trasporti, nell’edilizia e nell’imballaggio. Secondo Morgan Stanley, le importazioni nette coprono circa l’82% del fabbisogno statunitense. Il premio dell’alluminio statunitense rispetto al benchmark globale del London Metal Exchange è aumentato di un quarto da venerdì, raggiungendo 35 centesimi per libbra, e ha segnato un incremento del 60% dall’elezione di Trump.

“Per sostituire anche solo una parte delle importazioni con la produzione interna, sarebbe necessario un massiccio aumento della capacità produttiva in un breve periodo”, ha dichiarato l’analista Volkmar Baur di Commerzbank come riporta Reuters.

Gli effetti sull’industria siderurgica cinese

Secondo l’economista Xu Tianchen i dazi del 25% imposti da Washington avranno scarsi effetti sull’industria siderurgica cinese, poiché le spedizioni verso gli Stati Uniti rappresentano solo una piccola frazione delle esportazioni totali, invece i produttori di acciaio cinesi sono più preoccupati per la debole domanda interna e per la persistente sovracapacità del settore.

I produttori di acciaio cinesi hanno subito un duro colpo a causa della prolungata crisi immobiliare cinese, costringendo molti di loro a ridurre la produzione e a cercare nuovi mercati all’estero, causando una maggiore dipendenza dalle esportazioni per mantenere la produzione. Un responsabile delle vendite del Baotou Iron and Steel Group, una delle più grandi e importanti acciaierie cinesi, ha dichiarato che l’anno scorso il rallentamento nei settori industriale e immobiliare ha colpito duramente l’industria siderurgica, in particolare i commercianti di acciaio, con molti operatori che hanno chiuso.

Secondo il responsabile le attività nazionali dell’azienda sono peggiorate anno dopo anno a partire dalla pandemia, con le sue operazioni e i suoi ricavi dimezzati lo scorso anno rispetto al 2023.

