Un decennio di ricerca risolto in due giorni: l’IA rivoluziona la microbiologia

Un problema complesso che ha impegnato i microbiologi per un decennio è stato risolto in appena due giorni grazie a un nuovo strumento di intelligenza artificiale (IA). La scoperta, che potrebbe rivoluzionare il modo in cui la scienza affronta la ricerca, è stata resa possibile da “co-scientist”, un’innovativa tecnologia sviluppata da Google. Il professor José R. Penadés e il suo team dell’Imperial College di Londra hanno trascorso anni a cercare di comprendere e dimostrare come alcuni superbatteri riescano a resistere agli antibiotici. Tuttavia, quando ha sottoposto una semplice richiesta a “co-scientist”, l’IA è giunta alla stessa conclusione in sole 48 ore.

Una scoperta sorprendente

L’inaspettata rapidità con cui l’IA ha trovato la soluzione ha lasciato il professor Penadés incredulo. “Ero a fare shopping con qualcuno e ho detto: ‘Per favore lasciami solo per un’ora, devo digerire questa cosa’”, ha raccontato alla BBC. Il lavoro decennale dei ricercatori includeva anche il tempo necessario per verificare e dimostrare le loro ipotesi.

Oltre alla conferma: nuove ipotesi inaspettate

L’aspetto più sorprendente è che “co-scientist” non si è limitato a confermare la loro ipotesi principale. “Non solo la prima ipotesi fornita era corretta, ma l’IA ha suggerito altre quattro teorie, tutte plausibili”, ha spiegato Penadés. “Una di queste non ci era mai venuta in mente, e ora stiamo già lavorando su di essa”.

La ricerca riguarda il modo in cui alcuni superbatteri – microrganismi resistenti agli antibiotici – si sviluppano. Il team dell’Imperial College ipotizzava che questi batteri potessero formare una “coda” derivata da diversi virus, permettendo loro di diffondersi tra specie diverse. Il professor Penadés ha paragonato il fenomeno a una chiave che consente ai batteri di trasferirsi da un ospite all’altro.

L’impatto dell’IA sulla scienza

L’introduzione di strumenti come “co-scientist” solleva dibattiti sull’impatto dell’IA nel campo scientifico. Alcuni temono che queste tecnologie possano eliminare posti di lavoro, mentre altri vedono enormi opportunità per accelerare il progresso scientifico. Il professor Penadés comprende le preoccupazioni, ma ritiene che l’IA rappresenti piuttosto un’arma potentissima per la ricerca. “Capisco che la prima reazione sia la paura, ma in realtà ci troviamo di fronte a uno strumento estremamente potente”, ha detto.

Per lui, questa esperienza ha segnato un momento storico nella scienza. “Questa tecnologia cambierà definitivamente la ricerca scientifica. Mi sento come se stessi giocando una partita di Champions League con questa cosa”, ha dichiarato entusiasta.

