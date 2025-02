Denali o Mount McKinley? Il dibattito sul nome della vetta più alta del Nord America

MeteoWeb

L’Alaska Legislature ha recentemente approvato una risoluzione per sollecitare il presidente Donald Trump a mantenere il nome “Denali” per la montagna più alta del Nord America, contrastando il tentativo di ripristinare la denominazione “Mount McKinley“. Questa decisione segna un nuovo capitolo in una disputa che ha radici profonde nella storia e nella cultura indigena dell’Alaska.

La questione del nome della montagna risale al 1896, quando un cercatore d’oro la battezzò “Mount McKinley” in onore dell’allora candidato presidenziale William McKinley, che però non visitò mai l’Alaska. Nonostante la denominazione ufficiale rimanesse in uso per più di un secolo, le popolazioni native, in particolare la tribù Koyukon Athabascan, hanno sempre chiamato la montagna “Denali“, che significa “il grande” nella loro lingua.

Nel 2015, l’amministrazione Obama ha ufficialmente ripristinato il nome Denali, riconoscendo così l’importanza culturale del termine per le comunità indigene e per gli abitanti dell’Alaska. Tuttavia, lo scorso gennaio, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per tornare alla denominazione Mount McKinley, sostenendo che McKinley fosse un leader significativo per la nazione.

La recente risoluzione dell’Alaska Legislature, approvata con una maggioranza schiacciante, sottolinea come il nome Denali sia fondamentale per l’identità storica e culturale dello Stato. La deputata Maxine Dibert, promotrice della risoluzione, ha dichiarato che Denali rappresenta più di una semplice montagna: è un simbolo del legame profondo tra il popolo dell’Alaska e il suo territorio.

Mentre il Dipartimento degli Interni valuta come implementare l’ordine esecutivo di Trump, il dibattito rimane aperto. La comunità scientifica e antropologica riconosce l’importanza di preservare i toponimi indigeni per rispettare la storia e le tradizioni locali. La questione del nome della vetta più alta del Nord America non è solo una disputa su un nome, ma un riflesso del dialogo più ampio tra storia, politica e identità culturale.

