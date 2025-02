Dengue in Brasile: San Paolo decreta lo stato di emergenza

MeteoWeb

Torna l’incubo della febbre Dengue in Brasile. Dopo aver registrato 113 morti a causa del virus trasmesso dalla zanzara Aedes Eegipti, il governo dello stato di San Paolo ha decretato lo stato di emergenza. Lo status permette che i 225 municipi abbiano un accesso facilitato a risorse dello stato e del governo nazionale per combattere l’epidemia. Con 124mila casi di contagio (oltre la metà dei 218mila a livello nazionale), il Governatore Tarcisio de Freitas ha disposto un aumento del 20% di fondi alla sanità destinati ai ricoveri degli ammalati. Il governo ha anche annunciato lo stanziamento di 500mila euro (3 milioni di real) per l’acquisto di attrezzature specifiche per l’idratazione dei pazienti affetti da Dengue.

