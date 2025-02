Detrito di razzo SpaceX cade in Polonia: scia luminosa avvistata in Europa | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Potrebbe appartenere a un razzo Falcon 9 di SpaceX, il detrito spaziale caduto la scorsa notte in Polonia sopra a un piccolo magazzino vicino alla città di Poznan. Sui social iniziano a rimbalzare le prime foto dell’oggetto, così come le immagini delle scie luminose causate dal suo rientro incontrollato in atmosfera nei cieli europei. La caduta dei frammenti resi incandescenti dall’attrito dell’atmosfera è stata avvistata da Germania, Polonia e Paesi Bassi. Secondo l’astronomo Jonathan McDowell dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, il detrito spaziale sarebbe un serbatoio a pressione del secondo stadio del Falcon 9 utilizzato per la missione Starlink 11-4 lanciata lo scorso 1 febbraio.

Solitamente il primo stadio del razzo “atterra su una chiatta nell’oceano o torna al sito di lancio in Florida, mentre il secondo stadio si tuffa nell’Oceano Indiano dopo aver rilasciato i suoi satelliti, ma questa volta – spiega McDowell su X – il motore non si è riavviato ed è rimasto bloccato in orbita. La manovra di deorbitazione è fallita e lo stadio è rimasto in orbita fino a quando non si è verificato il rientro incontrollato“, intorno alle 4:46 (ora italiana) di questa mattina.

Intanto nelle scorse ore SpaceX ha fatto rientrare per la prima volta un Falcon 9 in un Paese diverso dagli Stati Uniti, ovvero alle Bahamas. È accaduto durante la missione Starlink 10-12 decollata stanotte da Cape Canaveral. Questo grazie a un accordo siglato con le autorità governative del Paese, che consentirà a SpaceX di lanciare verso nuove traiettorie orbitali.

Foto





/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.