Il nuovo direttore dell’FBI apre il dibattito sui vaccini: il post X sulla “propaganda da oltre 100 miliardi di dollari”

Nelle ultime ore un post attribuito a Kash Patel, nuovo direttore dell’FBI ha suscitato grande attenzione sui social media. Secondo il messaggio pubblicato su X (ex Twitter), il funzionario ha dichiarato che chi non si è vaccinato contro il COVID-19 ha resistito a una “propaganda globale del valore di oltre 100 miliardi di dollari”. Il messaggio afferma inoltre: “il fatto che tu abbia resistito a una pressione così intensa dimostra quanto sei forte, rendendoti una rarità in un’epoca in cui quel tipo di spina dorsale è quasi estinto. Sii orgoglioso di te stesso”. La dichiarazione ha rapidamente guadagnato popolarità, generando ampio dibattito e condivisioni online.

