Disastri naturali in Italia: l’iniziativa di Lega Serie A e Dipartimento della Protezione Civile

MeteoWeb

Terremoti, alluvioni, maremoti, vulcani, incendi boschivi: l’Italia è esposta a una grande varietà di rischi, naturali e non solo, di cui quasi sempre si parla solo a tragedia avvenuta. Lega Serie A e Dipartimento della Protezione Civile vogliono richiamare l’attenzione di tifosi e appassionati su un messaggio importante: per fronteggiare un’emergenza bisogna essere preparati, e il momento migliore per farlo è prima possibile. In occasione della 25ª giornata di Campionato, in programma da venerdì 14 a lunedì 17 febbraio, tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo per supportare la campagna. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Non aspettare un’emergenza per chiederti come affrontarla” poco prima del fischio di inizio di ogni gara.

I dettagli

L’invito è a informarsi su www.iononrischio.it per scoprire cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo. Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile, che mette al centro il ruolo attivo che ciascuno di noi può assumere nella prevenzione e riduzione di rischi, agendo prima che si verifichi una calamità e sapendo come comportarsi in caso di emergenza, quando il tempo è poco e la scelta giusta può salvarci la vita.

La campagna Io non rischio è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.