Donna precipita col parapendio in una zona boschiva: in azione il Soccorso dei Vigili del Fuoco

Una 33enne residente a Bussoleno è precipitata nel pomeriggio di oggi con il parapendio a Prascorsano, nel Torinese, in località Case Marchin. La donna ha perso il controllo della vela ed è caduta in una zona boschiva. E’ stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Una volta stabilizzata è stata trasportata in elicottero al Cto: ha riportato diverse fratture gli arti inferiori. Non è in pericolo di vita. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Cuorgnè.

Per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso è stato temporaneamente sospeso anche il rally ‘Ronde del Canavese’ che si stava svolgendo sulle strade di Prascorsano. Una volta terminato l’intervento del 118 la gara è regolarmente ripresa per la prova finale.

