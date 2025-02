Con i droni hi-tech sangue e campioni biologici arrivano dal cielo: da Pozzuoli a Ischia in 15 minuti | FOTO

MeteoWeb

Sacche di sangue e materiale biologico trasportate in soli 15 minuti dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli all’ospedale di Casamicciola d’Ischia grazie al progetto di Unmanned4you, azienda nata con l’obiettivo di portare innovazione nel settore dei trasporti e del delivery, e anche della surveillance, search & rescue (SAR) e del monitoraggio ambientale, e all’utilizzo di droni di FlyingBasket, tech company innovativa altoatesina diventata, in pochi anni, player globale nella progettazione e sviluppo di droni cargo per la logistica.

È stata così avviata la seconda fase della sperimentazione del progetto Aetos di Unmanned4you nell’area dell’ASL Napoli 2 con l’obiettivo di verificare la fattibilità dell’operazione di trasporto di sangue e materiali biologici tramite droni.

Il volo è stato operato dal team di FlyingBasket in collaborazione con Unmanned4you. Il volo, perfettamente riuscito, di trasporto di materiale sanitario si è svolto martedì 18 febbraio e segue un test già effettuato il 4 febbraio scorso. I droni hanno percorso la distanza fra le due strutture sanitarie, 17 chilometri, effettuando 4 voli di prova e trasportando un carico di 5 chilogrammi.

“L’utilizzo di droni – ricorda Moritz Moroder, CEO e co-founder di FlyingBasket – per collegare fra loro zone impervie, in massima sicurezza, rappresenta sempre più una rivoluzione per i servizi di logistica. L’ambito sanitario, al centro del volo perfettamente riuscito che abbiamo svolto, è uno dei campi di sviluppo per i droni cargo per la logistica. In questo modo siamo riusciti a mettere in contatto fra loro, in soli 15 minuti, due strutture sanitarie che solitamente hanno bisogno di molto più tempo per il trasporto di materiali. Non solo: l’utilizzo di droni porta importanti vantaggi a livello di sostenibilità ambientale, abbattendo emissioni inquinanti e il consumo di carburanti fossili. Tenendo alta l’attenzione a innovazione e qualità, vogliamo diventare sempre più centrali nel mercato della logistica aerea con droni, proponendo prodotti che rendano tale mercato più accessibile e sostenibile per tutti“.

“Il trasporto – dichiara l’Assessore a Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania, Valeria Fascione – tramite droni di materiale biologico, farmaci e per servizi di emergenza rappresenta un’innovazione fondamentale. È una giornata molto importante, un test andato a buon fine. Attualmente è in fase di test tra l’ospedale di Pozzuoli e quello di Casamicciola, e abbiamo bisogno di sperimentare queste nuove soluzioni, che potrebbero rivelarsi estremamente utili per la collettività. Questi servizi non solo migliorano la risposta alle emergenze, ma contribuiscono anche alla definizione di nuovi standard nel settore. Il futuro di queste tecnologie si sta avvicinando rapidamente e presto potrebbero diventare parte integrante della quotidianità. Siamo ancora in una fase di ricerca e sperimentazione, ma è incoraggiante vedere come queste soluzioni stiano evolvendo per diventare sempre più funzionali e a servizio dei cittadini e dei pazienti“.

Le aziende

FlyingBasket è una tech company fortemente innovativa, che utilizza una tecnologia avanzata di droni, dotati di sistemi di volo completamente autonomi che possono operare in condizioni meteorologiche avverse e in terreni difficili. I droni cargo, frutto della capacità di ricerca e del lavoro dei 22 dipendenti (che provengono da Italia, Germania, Spagna, Belgio, Portogallo, Bulgaria, Polonia e India, a testimonianza di una realtà dinamica e internazionale), rappresentano un’importante soluzione per operazioni logistiche in diversi settori, quali, fra gli altri, il settore edile, le telecomunicazioni, la silvicultura e l’industria dell’energia. FlyingBasket è una realtà nata a Bolzano nel 2015, creata da due fratelli ingegneri, Moritz e Matthias Moroder, cresciuta nel corso degli anni, sviluppando in parallelo prodotti e know-how sulla messa in volo tanto da diventare, primo operatore UAS nazionale per aver svolto operazioni cross-border in Europa ed anche prima in Italia, il primo operatore certificato LUC (Light UAS operator Certificate) all’inizio del 2024. LUC è un certificato emesso dall’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che permette di autorizzare autonomamente le proprie missioni.

Unmanned4you è un’impresa nata con l’obiettivo di portare innovazione nel settore dei trasporti e del delivery, e anche della surveillance, search & rescue (SAR) e del monitoraggio ambientale. L’azienda è un operatore identificato ENAC ed è partner di importanti associazioni di settore nazionali ed internazionali, del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano e di Alis.

La società espleta servizi di gestione delle emergenze, monitoraggio e prevenzione, ispezioni termografiche certificate, aerofotogrammetria e mappatura 3D, agricoltura di precisione, monitoraggio delle infrastrutture stradali, ferroviarie, ponti, viadotti e gallerie, riprese per le produzioni televisive, cinematografiche, manifestazioni ed eventi sportivi, intrattenimento. Unmanned4you è impegnata in attività di ricerca & sviluppo con i progetti “Aetos” ed “Elyhub”: il progetto Aetos si focalizza sul trasporto di merci e materiale sanitario verso aree difficilmente raggiungibili e scarsamente poco popolate, mentre Elyhub ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità aerea avanzata.

