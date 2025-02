Due valanghe nella Bergamasca: 5 alpinisti coinvolti

MeteoWeb

Cinque alpinisti sono rimasti coinvolti in due valanghe che si sono verificate oggi a Valleve, in provincia di Bergamo. La prima valanga, avvenuta prima delle 11 alle pendici del Monte Pegherolo, ha parzialmente travolto tre alpinisti di 37, 32 e 25 anni mentre un quarto, presente in zona, non è stato coinvolto. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Valle Brembana della VI Delegazione Orobica, che hanno già recuperato e messo in sicurezza i tre feriti che con l’elisoccorso sono stati trasportati agli ospedali di Sondalo e Bergamo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Sempre nel territorio comunale di Valleve, il Soccorso Alpino ha iniziato le operazioni per un altro alpinista travolto in una seconda valanga che si è verificata poco dopo mezzogiorno nei pressi del Passo di Lemma. L’uomo è stato portato con l’elisoccorso in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo con traumi alla spalla e al gomito.

