Ecco come si cucina l’uovo perfetto: lo rivela uno studio italiano

MeteoWeb

Un team di ricercatori italiani ha svelato come si cucina l’uovo sodo perfetto, grazie a un approccio scientifico innovativo chiamato “cottura periodica“. Pubblicato sulla rivista Communications Engineering, lo studio è stato condotto dall’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri del CNR e dall’Università Federico II di Napoli. Il metodo si basa su una serie di esperimenti mirati a ottenere una cottura uniforme dell’uovo, preservando al contempo il suo valore nutrizionale.

Gli scienziati hanno scoperto che il tuorlo e l’albume dell’uovo richiedono temperature diverse: 65°C per il tuorlo e 85°C per l’albume. La “cottura periodica” prevede il trasferimento dell’uovo tra due ciotole, una con acqua bollente e una con acqua a 30°C, alternando i recipienti ogni due minuti per 32 minuti. Questo processo permette di ottenere un tuorlo morbido simile a quello di un uovo sous vide e un albume dalla consistenza simile a quella dell’uovo alla coque.

Inoltre, gli esperimenti hanno rivelato che il metodo preserva più polifenoli nel tuorlo, migliorando così i benefici nutrizionali. Questo approccio potrebbe avere applicazioni anche in altri settori alimentari e industriali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.