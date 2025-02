L’ECMWF lancia il sistema di previsione meteo con l’IA: una rivoluzione

MeteoWeb

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) ha lanciato un nuovo modello di previsioni meteo basato sull’Intelligenza Artificiale (IA), denominato AIFS – Artificial Intelligence Forecasting System. Per quel che riguarda molteplici tipi di previsioni, tra cui le traiettorie dei cicloni tropicali, l’AIFS è stato in grado di superare i migliori modelli basati sulla fisica, con un incremento del 20% nella precisione della previsione e una riduzione di circa 1.000 volte nell’uso di energia. L’ECMWF afferma che questo nuovo servizio è il primo modello aperto di previsione meteorologica completamente operativo che utilizza l’apprendimento automatico con la più ampia gamma di parametri.

AIFS è stato progettato in modo olistico pensando a tutti gli utenti. Ad esempio, nel settore delle energie rinnovabili aiuterà con previsioni come i livelli di radiazione solare superficiale o le velocità del vento a livello di turbina in modo che le operazioni possano essere massimizzate.

La Dott.ssa Florence Rabier, Direttrice generale dell’ECMWF, commenta: “questa pietra miliare trasformerà la scienza meteorologica e le previsioni. Dimostra la nostra dedizione nel fornire un modello di previsione basato sull’apprendimento automatico che supera gli attuali confini dell’efficienza e dell’accuratezza e sottolinea il nostro impegno a sfruttare la potenza dell’apprendimento automatico per la comunità delle previsioni meteorologiche. Presso l’ECMWF, abbiamo alcuni dei modelli di calcolo leader al mondo per le previsioni meteorologiche, il più grande catalogo mondiale di set di dati meteorologici su cui vengono formati i modelli di apprendimento automatico e un team di esperti, da scienziati a ingegneri, che stanno portando avanti la scienza e la tecnologia di settore. È merito del loro duro lavoro se oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo”.

Come funziona il modello

Rabier continua spiegando come funziona il modello. “Immaginate 800 milioni di osservazioni elaborate quotidianamente, da oltre 100 diversi dati satellitari e altri flussi, tra cui aerei, imbarcazioni, boe marine e molte altre stazioni di misurazione terrestri. Queste osservazioni contengono informazioni, ad esempio, sull’atmosfera terrestre, pressione, umidità, temperatura, vento. Gli scienziati selezionano quindi circa 60 milioni di osservazioni di qualità controllata da quelle osservazioni giornaliere che vengono poi inserite nel nostro Integrated Forecasting System (IFS)“, spiega Rabier.

“Queste formano quindi – prosegue – quelle che chiamiamo le condizioni iniziali, il punto di partenza della fase successiva per fornire le previsioni. Il nostro set di dati sulle condizioni iniziali e il nostro archivio di dataset meteorologici storici sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo, dalle grandi aziende tecnologiche alle piccole start-up per aiutarle a innovare. Ogni 6 ore, queste condizioni iniziali alimentano il nuovo sistema di previsione AIFS, in cui il modello di apprendimento automatico, utilizzando speciali regole matematiche, valuta come le attuali condizioni meteorologiche influenzeranno l’intero sistema meteorologico sulla Terra per i prossimi giorni. Oggi, stiamo lanciando il primo modello completamente operativo di questo tipo basato sull’apprendimento automatico“.

La prima versione operativa del nuovo sistema, chiamata AIFS-single, esegue una singola previsione alla volta, nota come previsione deterministica. Tuttavia, l’ECMWF sta spingendo avanti questo modello per far sì che fornisca una raccolta di 50 previsioni diverse con leggere variazioni in qualsiasi momento per coprire l’intera gamma di possibili scenari, in una tecnica nota come modellazione d’insieme, sviluppata e implementata dall’ECMWF più di trent’anni fa.

“Un’impresa enorme”

Il Dott. Florian Pappenberger, direttore delle previsioni e dei servizi presso l’ECMWF, aggiunge: “si tratta di un’impresa enorme che garantisce che i modelli funzionino in modo stabile e affidabile. Al momento, la risoluzione dell’AIFS è inferiore a quella del nostro modello (IFS), che raggiunge una risoluzione di 9km utilizzando un approccio basato sulla fisica. Consideriamo l’AIFS e l’IFS complementari e parte della fornitura di una gamma di prodotti alla nostra comunità di utenti, che decide cosa si adatta meglio alle proprie esigenze”.

Le previsioni meteo dell’ECMWF si concentrano sul medio periodo (da 3 a 15 giorni), sub-stagionale e stagionale (fino a un anno in anticipo). Sono essenziali per aiutare i servizi meteorologici nazionali a prevedere eventi estremi. Florian conclude: “l’AIFS dell’ECMWF è stato un modello sperimentale per alcuni mesi, mentre ne potenziavamo le capacità interagendo con i nostri Stati membri e i nostri utenti per perfezionarlo. Lo abbiamo portato a uno stato operativo a vantaggio innanzitutto dei nostri Stati membri e cooperanti, nonché di molti settori industriali, come l’energia. Rendere operativo un sistema del genere significa che è disponibile apertamente e ha un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la nostra comunità meteorologica. Come sempre, dobbiamo aumentare questo servizio fino alla piena maturità e non vediamo l’ora di interagire direttamente con i nostri utenti per garantire che tutte le esigenze siano soddisfatte ove possibile”.

