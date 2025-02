Effetti collaterali neurologici: sospesa la sperimentazione del vaccino Moderna contro il norovirus

MeteoWeb

La sperimentazione di fase avanzata del vaccino contro il norovirus di Moderna, mRNA-1403, è stata sospesa dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti a seguito della segnalazione di un raro effetto collaterale neurologico. In particolare, è stato riscontrato un caso di sindrome di Guillain-Barré, attualmente oggetto di indagine. Sebbene l’evento sia avvenuto poco dopo la somministrazione del vaccino, la relazione causale tra i due non è ancora chiara.

Moderna ha completato l’arruolamento dei partecipanti nel periodo invernale nell’emisfero settentrionale, mentre non si prevede alcun ritardo per l’arruolamento nell’emisfero meridionale. Nonostante il blocco della sperimentazione, le azioni della compagnia sono aumentate del 4%, ma il valore è rimasto ben lontano dal picco raggiunto durante la pandemia.

Nel frattempo, l’azienda sta cercando di ristrutturare i suoi costi, riducendo le spese di produzione per far fronte a una domanda in calo dei suoi vaccini COVID-19 e della vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), che ha avuto un’accoglienza inferiore alle aspettative. Nonostante le difficoltà, Moderna prevede di ottenere entrate significative nel 2025.

