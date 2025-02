Einstein Telescope, Regione Sardegna promuove un’intesa con gli enti locali

MeteoWeb

Un accordo tra la Regione Sardegna e le parti interessate al progetto dell’Einstein Telescope per “sostenere congiuntamente la candidatura di Sos Enattos e per concorrere a elaborare un Piano di Sviluppo Locale per la valorizzazione dell’intero territorio“. È l’obiettivo della Regione che in questi mesi ha istituito nella presidenza della Giunta la Cabina di Regia istituzionale e l’Unità di Progetto per accompagnare la candidatura, a livello europeo coinvolgendo i comuni di Lula, Bitti, Onanì e Orune, ma anche col supporto dell’intera Provincia di Nuoro, coi comuni capoluogo e con l’allargamento della rete di collaborazione istituzionale ai comuni e alle associazioni degli Enti locali.

“Sono già tante le adesioni pervenute, ne seguiranno delle altre – spiega l’assessore degli Enti locali Francesco Spanedda – a dimostrazione del fatto che la realizzazione della grande infrastruttura di ricerca del futuro rivelatore di onde gravitazionali sia un’opportunità di riscatto e rilancio per tutta la Sardegna e, a maggior ragione, per quelle realtà che subiscono marginalità urbana, economica e sociale“.

