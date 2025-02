Elicottero caduto: identificati i piloti, in campo il RIS di Parma

MeteoWeb

Sono state identificate nella notte le altre 2 vittime dello schianto dell’elicottero a Castelguelfo di Noceto (Parma). Oltre all’imprenditore 42enne Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell’omonimo gruppo, sono deceduti i piloti Flavio Massa, 59 anni e Leonardo Italiani, 30 anni. L’elicottero andato distrutto nell’impatto col suolo era un Agusta Westland AW109. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Parma.

Sotto sequestro l’area dove ieri è precipitato il velivolo. In campo, per i rilievi, i RIS di Parma, gli specialisti delle analisi scientifiche. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente sono svolti dai carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla Procura. In giornata è previsto anche un sopralluogo degli operatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha aperto un’indagine sull’accaduto.

