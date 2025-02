MeteoWeb

Conto alla rovescia per il lancio di Grok 3, chatbot di intelligenza artificiale: è quanto ha annunciato Elon Musk. Il lancio di Grok 3 con una demo live avverrà lunedì sera alle 20 ora locale (martedì in Italia). “È l’IA più intelligente del pianeta. Perfezionerò il prodotto con il team per tutto il fine settimana, quindi sarò offline“, ha scritto Musk su X.

