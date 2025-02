Elon Musk lancia Grok 3: il chatbot AI “spaventosamente intelligente”

MeteoWeb

Elon Musk ha presentato Grok 3, l’ultima versione del chatbot sviluppato dalla sua azienda di intelligenza artificiale xAI. Il nuovo modello promette di competere con i giganti del settore come ChatGPT di OpenAI e il recente DeepSeek R1 della Cina. Musk ha descritto Grok 3 come un’intelligenza artificiale “massimamente orientata alla verità“, “spaventosamente intelligente“, sviluppata per comprendere e interpretare l’universo con una capacità di ragionamento senza precedenti. Rispetto al suo predecessore, Grok 3 vanta una potenza computazionale 10 volte superiore, grazie all’addestramento su dati sintetici e a meccanismi di autocorrezione che riducono le cosiddette “allucinazioni” dell’AI.

Secondo Musk, Grok 3 ha già superato i test interni dell’azienda, dimostrando prestazioni superiori rispetto ad altri modelli disponibili sul mercato. Il chatbot sarà inizialmente accessibile agli utenti Premium+ di X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter.

Grok 3, una sfida nel panorama AI globale

L’introduzione della nuova versione del chatbot di xAI avviene in un contesto di forte competizione tra le aziende tecnologiche, con Paesi come la Cina che accelerano lo sviluppo di modelli AI avanzati. Il recente DeepSeek R1 ha sorpreso il settore per il suo equilibrio tra costi e prestazioni, mentre OpenAI continua a innovare con ChatGPT. Il confronto tra Grok 3 e ChatGPT riaccende inoltre la rivalità tra Musk e Sam Altman, ex collaboratori nella fondazione di OpenAI nel 2015 e oggi protagonisti di un’accesa competizione nel settore dell’intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale e politica

Musk, oltre a guidare xAI, SpaceX e Tesla, è diventato una figura chiave nell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nominato a capo del nuovo Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), Musk ha avviato una radicale ristrutturazione della burocrazia federale, suscitando preoccupazioni su potenziali conflitti di interesse, soprattutto riguardo alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale.

La vicinanza di Musk a Trump e il crescente potere della sua azienda xAI sollevano interrogativi sull’imparzialità delle decisioni governative nel campo dell’AI. Secondo Bloomberg, xAI starebbe cercando investitori per un finanziamento di circa 10 miliardi di dollari, con una valutazione stimata intorno ai 75 miliardi.

Grok 3 un altro capitolo nella corsa all’intelligenza artificiale

L’avvento di Grok 3 segna un altro capitolo nella corsa globale all’intelligenza artificiale. Resta da vedere se il chatbot riuscirà a imporsi in un settore sempre più affollato e se il legame tra Musk e l’amministrazione statunitense influenzerà l’evoluzione delle politiche AI a livello globale.

