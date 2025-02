Elon Musk ottiene il controllo del sistema di pagamento federale: la novità nell’amministrazione Trump

MeteoWeb

Elon Musk, secondo quanto riporta il ‘New York Times’, ha ora ufficializzato il controllo del sistema di pagamento del governo federale. “Secondo tre persone a conoscenza della novità, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha concesso ai rappresentanti del cosiddetto Dipartimento per l’efficienza governativa pieno accesso al sistema di pagamento federale nella tarda serata di ieri, consegnando a Elon Musk e al suo team un potente strumento per monitorare e potenzialmente limitare la spesa pubblica”, si legge nell’articolo.

Il ‘New York Times’ prosegue affermando che “la nuova situazione segue uno stallo verificatosi questa settimana con un alto funzionario del Tesoro che si era opposto all’autorizzazione per i luogotenenti di Musk ad accedere al sistema di pagamento del dipartimento, che invia denaro per conto dell’intero governo federale”. Il funzionario, David Lebryk, sarebbe stato posto in congedo. La novità odierna potrebbe dare all’amministrazione Trump “un altro meccanismo per tentare di limitare unilateralmente l’erogazione di denaro approvato per scopi specifici dal Congresso”.

