Elon Musk taglia “per sbaglio” la prevenzione dell’Ebola | VIDEO

MeteoWeb

Elon Musk ha avuto un ruolo da protagonista al primo incontro di gabinetto presieduto dal presidente Donald Trump, parlando con un cappello nero della campagna “Make America Great Again” riguardo al suo ruolo di “umile supporto tecnologico” per il governo federale, e delineando le gravi conseguenze se i suoi sforzi di riduzione dei costi falliscono. “Se non lo facciamo, l’America fallirà”, ha detto Musk ai capi dei dipartimenti riuniti attorno a un grande tavolo di legno nella sala del gabinetto. Trump ha ceduto la parola all’inizio della riunione di oltre un’ora a Musk per un “piccolo riassunto” su ciò che il Dipartimento dell’Efficienza Governativa (DOGE) ha fatto, dicendo che il team di Musk aveva trovato prove di “cose orribili” in corso nel governo.

Musk, da parte sua, ha detto che i suoi sforzi fulminei per riorganizzare il governo hanno attirato minacce di morte e, scherzosamente, ha battuto il pugno sulla sua “testa di legno” mentre diceva che sperava di trovare 1 trilione di dollari da tagliare dal bilancio federale, uno sforzo che ha causato notevoli disagi tra i dipendenti federali e coloro che dipendono dai loro servizi.

Musk ha anche ammesso che i suoi sforzi per ridurre la spesa pubblica hanno anche comportato degli errori ed ha citato un esempio: mentre cercava di ridurre drasticamente l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, USAID, “una delle cose che abbiamo accidentalmente cancellato per un breve periodo è stata la prevenzione dell’Ebola”. Musk ha insistito che “non c’è stata interruzione” nei servizi prima che i fondi venissero ripristinati.

Dopo circa 15 minuti di attenzione su Musk e DOGE, Trump ha spostato l’attenzione della riunione del gabinetto sui suoi stessi successi nelle prime settimane di mandato.

Elon Musk protagonista alla prima riunione di gabinetto di Trump

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.